МИД РФ назвал неправомерным решение Кипра прекратить сотрудничество по делу Браудера

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Москва серьезно сомневается в правомерности решения Кипра прекратить сотрудничество с Генпрокуратурой РФ по уголовному делу в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера о незаконном приобретении акций Газпрома. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"В Москве вызвало удивление решение кипрской стороны прекратить сотрудничество с Генеральной прокуратурой Российской Федерацией по уголовному делу, касающемуся операций с акциями ПАО "Газпром", одним из фигурантов которого проходит Уильям Браудер, - отметили в министерстве. - У нас есть серьезные сомнения как в правомерности такого решения, озвученного до вердикта суда по обращению Браудера, так и в его принятии киприотами самостоятельно".