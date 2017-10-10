Медведев встретился с премьером Алжира и председателями палат парламента

АЛЖИР, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с главой правительства Алжира Ахмедом Уяхьей в столице этого североафриканского государства. Она состоялась в государственной резиденции "Зеральда".

Беседе премьеров в узком составе предшествовали встречи Медведева с председателем Совета нации Алжира Абделькадером Бенсалахом и председателем Национального народного собрания Саидом Бухаджой.

Также во вторник глава российского кабмина проведет переговоры со своим алжирским коллегой с участием делегаций и встретится президентом страны Абдельазизом Бутефликой.