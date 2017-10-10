Слуцкий: решение о поездке группы дружбы Госдумы в КНДР пока не принято

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Решении о направлении делегации депутатской группы по связям с парламентом КНДР в Северную Корею пока не принято, сообщил во вторник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение о поездке в рамках депутатской группы по взаимодействию с парламентом КНДР должен принимать Совет Думы. Пока этот вопрос не стоит в повестке дня", - сказал он.

Другое дело, продолжил парламентарий, "что это может быть визит по партийной линии, в частности КПРФ, и не за счет средств Госдумы". "На прошлой неделе три депутата ЛДПР посетили КНДР по приглашению Трудовой партии Кореи, однако их визит нельзя считать официальным парламентским", - уточнил Слуцкий.

Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой также подтвердил, что в плане международной деятельности Госдумы "такой поездки пока нет". "Насколько мне известно, такой поездки нет. Если это межфракционные поездки, то это уже каждая фракция решает. Фракция "Единая Россия" не едет", - сказал депутат во вторник журналистам.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев анонсировал поездку депутатов Госдумы от всех фракций в КНДР в начале ноября по линии группы дружбы.