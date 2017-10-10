Комитет Госдумы отказался переносить единый день голосования на середину апреля

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал отклонить в первом чтении проект закона, которым предлагалось перенести выборы в нижнюю палату парламента с сентября на середину апреля и проводить их по средам. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатами фракции ЛДПР.

"Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва законопроектом предполагается перенести на вторую среду апреля 2021 года, а единый день голосования - на вторую/третью среду апреля", - отмечалось в сопроводительных документах.

Авторы считают, что при переносе даты голосования повысится явка избирателей на выборах, "а также ликвидируется вынужденно стоящий перед гражданами выбор между реализацией конституционного права на отдых и активного избирательного права". "Предлагаемая мера позволила бы решить все проблемы, появившиеся в результате переноса выборов на сентябрь, связанные с проведением предвыборных избирательных кампаний в сезон отпусков и полевых работ", - считают в ЛДПР.

"Я лично в августе, когда идет избирательная кампания, хочу отдыхать, уверен, вы тоже. Но партии заставляют нас работать. Самый шикарный месяц для единого дня голосования - это апрель", - заявил, представляя инициативу на заседании комитета, один из ее авторов, первый вицей-спикер от либерал-демократов Игорь Лебедев.

Однако комитет отказался поддержать это предложение. В отрицательном заключении, в частности, указывается на нецелесообразность проведения выборов в рабочий день.

В настоящее время единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября, а в год выборов в Госдуму в третье воскресенье сентября.

День тишины

Комитет Госдумы также рекомендовал нижней палате отклонить в первом чтении инициативу ЛДПР об отмене дня тишины перед выборами.

"Законопроектом предлагается отменить день тишины, то есть разрешить проведение агитационных мероприятий вплоть до окончания выборов, что повысит явку избирателей на выборах и будет способствовать их проведению в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа, среди которых вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, полагают, что день тишины не выполняет своей заявленной функции - дать избирателю без влияния агитматериалов спокойно определиться с выбором. Они напоминают, что ранее размещенные плакаты и билборды могут остаться на месте, если не находятся вблизи избирательных участков. Кроме того, избиратели могут обмениваться агитационными брошюрами друг с другом, общаться и влиять таким образом на выбор друг друга.

В пояснительной записке отмечалось, что запрета на агитацию накануне дня голосования нет в ряде европейских стран, например в Германии, Швеции и Великобритании.

Однако комитет вынес отрицательное заключение на проект закона, отметив, что его концепция противоречит конституционным нормам.