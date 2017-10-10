Совфед пока не разрабатывает закон, приравнивающий СМИ к иноагентам

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поручений о разработке законопроекта, приравнивающего СМИ к иностранным агентам, на данный момент нет. Об этом она заявила во вторник журналистам, отметив, что временная комиссия Совета Федерации изучает целесообразность внесения поправки в российское законодательство.
"Пока никаких поручений о разработке такого закона [нет]. Члены временной комиссии Совфеда изучают ситуацию с законодательством США", - сказала Матвиенко.
Она также не исключила возможность заимствования такого опыта у США, однако, пока идет изучение данного вопроса. "Как только мы поймем, как нужной действовать, мы это обнародуем", - сказала Матвиенко.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Совету Федерации рекомендовано внести предложения по расширению перечня организаций, включая СМИ, в закон об иноагентах.