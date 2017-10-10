Медведев отметил общность подходов РФ и Алжира по большому кругу вопросов

АЛЖИР, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил общность позиций Москвы и Алжира по значительной части важных вопросов двусторонней повестки дня.

"Обмен мнениями [с премьером Алжира Ахмедом Уяхьей] показал, что у нас общие позиции по значительной части вопросов, которые обсуждались", - заявил он, открывая российско-алжирские переговоры с участием делегаций.

Прошедший диалог премьеров в узком составе Медведев охарактеризовал как "интенсивный и важный". Уяхья в свою очередь отметил, что этот разговор был плодотворным, и выразил надежду на такую же эффективность переговоров в составе делегаций.