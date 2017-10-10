White & Case будет представлять интересы РФ в споре вокруг дипсобственности

ЗЕРАЛЬДА, 10 октября. /ТАСС/. Юридический консультант White & Case будет представлять Россию в споре вокруг российской дипсобственности. Об этом журналистам сообщил во вторник глава Минюста Александр Коновалов.

"Это компетенция МИД. Наши интересы представляет White and Case, у них богатая история, они помогали России в представлении интересов по делу ЮКОСа", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Москва работает над подготовкой иска к США по ситуации вокруг российской дипсобственности.

2 сентября власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты.