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White & Case будет представлять интересы РФ в споре вокруг дипсобственности

Политика
10 октября, 15:13 дата обновления: 10 октября, 15:25 UTC+3

Глава Минюста Александр Коновалов добавил, что эта компания уже помогала России, когда шли разбирательства по делу ЮКОСа

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Министр юстиции РФ Александр Коновалов

Министр юстиции РФ Александр Коновалов

© Михаил Метцель/ТАСС

ЗЕРАЛЬДА, 10 октября. /ТАСС/. Юридический консультант White & Case будет представлять Россию в споре вокруг российской дипсобственности. Об этом журналистам сообщил во вторник глава Минюста Александр Коновалов.

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"Это компетенция МИД. Наши интересы представляет White and Case, у них богатая история, они помогали России в представлении интересов по делу ЮКОСа", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Москва работает над подготовкой иска к США по ситуации вокруг российской дипсобственности.

2 сентября власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты.

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Темы
Дело ЮКОСа Ситуация с российской дипсобственностью в США
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