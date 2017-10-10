Песков: реакция Венгрии на украинский закон об образовании говорит о его непродуманности

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Кремль считает, что реакция Венгрии на закон Украины об образовании на украинском языке свидетельствует о непродуманности документа.

"Было очевидно, что этот новый закон, который был принят Радой, что он вызывает очень глубокую озабоченность у ряда европейских стран, и вот это [реакция Венгрии] уже конкретное проявление, которое лишний раз показывает, что, безусловно, закон не продуман и не соответствует европейским нормам", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал делом Евросоюза предложение Венгрии пересмотреть соглашение с Украиной об ассоциации с ЕС. "Это дела Евросоюза, надо обращаться к венгерским властям, чтобы они комментировали", - посоветовал представитель Кремля.