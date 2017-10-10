Кремль высоко оценил приезд президента Таджикистана в РФ в тяжелые для него дни

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СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Кремль высоко ценит тот факт, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон смог приехать в Россию в тяжелые для него дни.
Говоря о начавшихся в Сочи переговорах президента РФ Владимира Путина с Рахмоном, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание на то, что в присутствии журналистов главы государств лишь обменялись рукопожатиями.
"Но на самом деле сам по себе приезд Рахмона в такие нелегкие для него дни получил высокую оценку в Москве. У него [Рахмона] скончался старший брат, несмотря на это он нашел все-таки возможность приехать на саммит [СНГ] и провести отдельную встречу с президентом Путиным", - подчеркнул представитель Кремля.