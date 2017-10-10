Кадыров произвел ряд кадровых изменений в руководстве Чечни

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров произвел ряд крупных кадровых изменений в руководстве республики, назначив новых руководителя администрации главы и правительства Чечни, а также секретаря Совета экономической и общественной безопасности, министров промышленности и энергетики, труда, занятости и социального развития, начальника управления ГИБДД и руководителя Службы обеспечения деятельности мировых судей.
"Администрацию главы и правительства ЧР возглавил Абдулкахир Израйилов. Он сменил на этом посту Вахита Усмаева, который стал секретарем Совета экономической и общественной безопасности. Первым заместителем руководителя администрации назначен Галас Таймасханов, работавший продолжительное время министром промышленности и энергетики. Минпром возглавил Муслим Байтазиев, сохранив пост вице-премьера ЧР", - написал Кадыров в своем аккаунте в Instagram.
Кроме того, по словам Кадырова, на должность министра труда, занятости и социальной развития республики назначен Усман Баширов, который ранее руководил отделом труда и социального развития Гудермесского района, а бывший начальник республиканского управления ГИБДД Шамхан Денилханов занял должность руководителя Службы обеспечения деятельности мировых судей Чечни.
Глава республики сообщил, что представил новых должностных лиц во вторник на совещании в правительстве региона, и выразил надежду, что "они справятся с поставленными перед ними задачами".
"Несмотря на экономический кризис, мы достигли серьезных успехов в экономике и социальной сфере... Я благодарен всем, кто добросовестно трудится во благо нашего великого Отечества - России. Но время диктует новые вызовы, которые требуют адекватных мер. Исходя от этого, в органах власти ЧР я произвел ряд кадровых изменений", - отметил глава Чечни.