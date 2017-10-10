Слуцкий: избрание нового главы ПАСЕ ничего не изменит в отношениях ассамблеи с РФ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидес - абсолютно временная и техническая фигура, ее избрание ничего не меняет в отношениях России с ПАСЕ. Об этом в понедельник журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Избрание нового председателя ПАСЕ Стеллы Кириакидес ничего не меняет в отношениях Москвы и Страсбурга, особенно на фоне обстоятельств отставки предыдущего спикера Педро Аграмунта. Он мужественный человек, который не побоялся поехать в Сирию вместе с российскими депутатами. И только за факт этого совместного визита он был подвергнут жесточайшей и беспрецедентной травле оголтелыми русофобами в ПАСЕ, в результате чего вынужден был покинуть свой пост", - сказал Слуцкий.

Что касается нового главы ассамблеи, продолжил он, "помимо вопросов о легитимности ее избрания в отсутствии делегации РФ, нельзя не отметить, что в основном это будет фигура техническая с ограниченным сроком полномочий". "В январе 2018 года ПАСЕ вновь должна будет вернуться к вопросам выборов своего председателя, на пост которого будут выдвигаться кандидатуры от политических групп. По негласной договоренности с 2008 года существует определенная ротация в этом процессе среди всех пяти политгрупп ассамблеи, на этот раз очередь группы социалистов. С большой долей вероятности, на эту должность они будут выдвигать своего лидера - итальянца Микеле Николетти", - пояснил глава комитета.

При этом Слуцкий снова подчеркнул, что "вне зависимости от личности нового председателя Россия может вернуться в Страсбург только при условии внесения поправок в регламент и отмены его дискриминационных норм о возможности лишения национальных делегаций основных полномочий, прежде всего, права голоса". "Мы на этом настаиваем", - заключил депутат.

Во вторник ПАСЕ избрала нового председателя. Им стала Стелла Кириакидес (Кипр). Выборам предшествовала добровольная отставка с этого поста Педро Аграмунта, о которой стало известно в пятницу.

В конце апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту из-за его поездки в Сирию совместно с депутатами Госдумы. На летней сессии ассамблеи в регламент ПАСЕ были приняты поправки, позволяющие объявлять импичмент ее председателю, и на октябрьской сессии мог быть поднят вопрос о смещении Аграмунта. Его полномочия на посту спикера ПАСЕ истекали в январе 2018 года.

Россия и ПАСЕ

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

В начале текущего года Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.