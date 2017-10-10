Путин поддержал Додона в его намерении развивать отношения с РФ

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что высоко ценит усилия молдавского коллеги Игоря Додона по нормализации российско-молдавских отношений.

"Мы высоко ценим Ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений, видим, что процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народ Молдавии, так и народ Российской Федерации", - сказал глава российского государства, начиная переговоры с Додоном.

Путин также заверил, что Россия "в будущем будет, безусловно, строить экономические наши контакты исходя из уровня нашего политического взаимодействия". "На сегодня мы хотим поддержать Ваше искреннее намерение воссоздать и развивать российско-молдавские отношения", - заверил президент РФ.