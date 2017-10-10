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Московское отделение "Единой России" усилит взаимодействие с муниципальными депутатами

Политика
10 октября, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

С этой целью был сформирован координационный совет, который будет проводить обучающие семинары, круглые столы с привлечением экспертов и общественников, руководителей исполнительной власти

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Секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский

Секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Региональный координационный совет создан в Москве на базе столичного отделения "Единой России". Как сообщил в ходе заседания президиума политсовета секретарь Московского городского регионального отделения Андрей Метельский, новый орган будет обеспечивать оперативную связь с избирателями и выстраивать конструктивные отношения с представителями других партий.

"Можем констатировать, что корпус муниципальных депутатов от "Единой России" на сегодня окончательно сформирован. Таким образом, большой объем работы, которая стартовала 1 марта 2017 года, выполнен, и выполнен успешно. Если в предыдущем созыве у нас было чуть более 900 депутатов, то сегодня их число 1153, и все они имеют жесткую привязку к партии. <...> Если мы видим, что в районном совете представитель другой политической партии имеет опыт и знания, которыми пока не обладают наши однопартийцы, то мы поддерживаем таких людей", - подчеркнул Метельский.

Председателем координационного совета в ходе заседания президиума был единогласно избран депутат Мосгордумы, координатор проекта "Открытая партия" Александр Семенников. Сопредседателями совета стали депутат Мосгордумы Кирилл Щитов и муниципальный депутат от района Ясенево Екатерина Кеворкова.

Характеризуя работу нового органа Семенников отметил, что она это "должен быть абсолютно живой, динамичный и постоянно развивающийся институт". "У нас много активных, харизматичных депутатов. Они хотят работать, но как показывает практика, зачастую они оставались в тени. В рамках координационного совета у них будет возможность проявить себя", - отметил он.

Координационный совет будет проводить обучающие семинары, круглые столы с привлечением экспертов и общественников, руководителей исполнительной власти.

В Москве 10 сентября прошли выборы депутатов муниципальных образований. Представителей местного самоуправления выбирали в 125 муниципалитетах столицы. На 1 тыс. 502 мандата претендовало 7,5 тыс. кандидатов - пять человек на место. По предварительным данным Мосгоризбиркома, большинство мест в муниципальных собраниях получила "Единая Россия" - 1154, на втором месте - партия "Яблоко" (больше 175 мест). Как ожидается, КПРФ получит 43 депутатских кресла, "Справедливая Россия" - 10, ЛДПР - четыре. Впервые в Советы депутатов прошли Партия роста и "Парнас" - пять и два мандата соответственно. Около 108 депутатских мест получат самовыдвиженцы

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