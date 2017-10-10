Лавров обсудил с главой МИД Египта взаимодействие в международных организациях

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили практические вопросы наращивания двустороннего взаимодействия в международных организациях. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Были обсуждены практические вопросы наращивания российско-египетского взаимодействия в международных организациях", - информировали в министерстве.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, разговор состоялся по инициативе египетской стороны.