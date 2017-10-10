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Слуцкий: Россия не собирается платить никаких компенсаций за Крым

Политика
10 октября, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что воссоединение полуострова с РФ произошло на основе волеизъявления народа

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Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не намерена "никому платить за Крым", в том числе компенсацию Украине по предложению президента Чехии Милоша Земана.

Земан, выступая во вторник в ПАСЕ, заявил, что Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций Киеву "в финансовой форме или нефтью и газом".

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"Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего, по сути, присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики", - сказал Слуцкий во вторник журналистам. По его словам, "Россия ничего никому платить не будет".

"Крым - это не предмет торга или сделки. Воссоединение полуострова с РФ произошло на основе прямого волеизъявления его народа, господин президент, а не путем какой-то купли-продажи", - подчеркнул глава комитета.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. В голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса.

Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года. 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Киев отказался признавать Крым частью России.

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