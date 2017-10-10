Кадыров: отсутствие межнациональных конфликтов в Чечне - результат взвешенной нацполитики

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ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Взвешенная национальная политика позволила достигнуть полного отсутствия межнациональных конфликтов в Чечне, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил на V Международном политологическом форуме "Российский Кавказ", который проходит 10-11 октября в Грозном.
"В Чеченской Республике за много лет не зафиксирован ни один конфликт на почве межнациональных отношений, для этого не может быть причин. Это результат взвешенной и грамотной национальной политики. Он достигнут благодаря совместным усилиям органов государственной власти, институтов гражданского общества, в частности, общественных объединений", - сказал Кадыров.
По его словам, "в условиях санкций со стороны Запада вопросы противодействия экстремизму и терроризму, укрепления межнационального мира и согласия, единства всех народов России приобретают особое значение".
Кадыров отметил, что на форум "Российский Кавказ" вынесена исключительно важная тема - стабильность общественно-политической и социально-экономической ситуации на южных рубежах России, что является важным фактором сохранения безопасности и целостности государства.