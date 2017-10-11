Лавров обсудит с главой МИД Сирии политическое урегулирование и ситуацию "на земле"

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СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Сирии - Сергей Лавров и Валид Муаллем проведут в среду отдельную встречу в Сочи. Глава дипведомства арабской республики прибыл накануне и уже провел с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В повестке дня министерской встречи помимо двусторонних вопросов, как ожидается, будут ситуация "на земле" в контексте процесса деэскалации и борьбы с терроризмом, а также перспективы политического урегулирования.
Если прошлые заседания межправкомиссии были больше заделом на будущее, то теперь речь идет о конкретных контрактах. Сомнений в том, что война скоро завершится, нет не только у военных и дипломатов, но и у экономических операторов.
Как заявил Дмитрий Рогозин, российский бизнес получит преференции в Сирии, что будет прописано в контрактах. "Мы обсуждаем вопросы, когда понимаем, что война подходит к своему логическому завершению, бандиты будут уничтожены, и к моменту восстановления сирийской гражданской экономики Россия подошла с глубоким пониманием того, что необходимо будет сделать по линии как государственных компаний, так и российского бизнеса", - сказал он.
По словам Валида Муаллема, на данном этапе важно начать "борьбу за восстановление экономики Сирии". "От российских компаний зависит, как скоро нам удастся восстановить в полном объеме экономику Сирии", - отметил он.
Сирийская армия при поддержке российских ВКС продолжает операцию по освобождению территории страны, в частности провинции Дейр эз-Зор, от террористов. Боевики несут большие потери в технике и живой силе.
Российская сторона не раз отмечала по меньшей мере странное поведение возглавляемой США коалиции. Интенсивность ударов по ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) значительно снизилась, а по "Джебхат ан-Нусре" (группировка запрещена в РФ) Вашингтон и союзники практически и не начинали работать, возможно, специально приберегая экстремистов для будущих планов по свержению режима в Дамаске.
"Мы бы хотели, чтобы США и ведомая ими коалиция не стеснялись координировать свои действия с армией Сирии и ВКС России", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Между тем положительно на ситуацию на "земле" влияет последняя договоренность в Астане по четвертой зоне деэскалации в Идлибе: вооруженная оппозиция начала более активно работать против "ан-Нусры". "Мы будем им в этом помогать", - заверил российский министр.
Астанинская площадка по признанию многих доказала свою эффективность, на сегодня функционируют уже все четыре зоны деэскалации (юг Сирии, Восточная Гута, севернее Хомса и в районе Идлиба), снизился накал вооруженного противостояния.
На местах происходит ранее невиданное - представители власти и вооруженной оппозиции начинают говорить между собой через создаваемые национальные комитеты. Стоит задача и объединения сирийской оппозиции в плане формирования одной делегации для прямых консультаций с официальным Дамаском в рамках "Женевы".
"Главное сейчас - чтобы правительственные силы и вооруженные группы оппозиции воспользовались результатами астанинского процесса для объединения усилий в интересах окончательной ликвидации террористического очага на своей родине, - заявил Сергей Лавров. - Это будет хорошим подспорьем межсирийским переговорам в Женеве, возобновление которых нельзя затягивать".