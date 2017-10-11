Эксперты: внешняя политика Путина противостоит сценарию неравноправной глобализации США

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Внешняя политика президента России Владимира Путина предлагает мировому сообществу концепцию сотрудничества и общую борьбу против таких вызовов, как международный терроризм, эпидемии, разрушение экологии и противостоит сценарию неравноправной глобализации, продвигаемому США. Об этом говорится в докладе Центра социально-консервативной политики (ЦСКП), представленном во вторник.

Как пояснил ТАСС модератор состоявшегося обсуждения доклада, член Бюро Высшего совета "Единой России" Юрий Шувалов, исследование, озаглавленное "В. В. Путин - мировой политический лидер", подготовлено ЦСКП совместно с Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), председателем попечительского совета которого является глава Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

Авторы документа отмечают, что внешняя политика российского лидера предполагает широкое сотрудничество государств и народов, совместное и взаимовыгодное решение стоящих перед человечеством общих проблем, когда важен вклад каждого, большого или малого, государства. "С российской точки зрения, "честная конкуренция" мировых экономик не может служить оправданием размежеванию государств на развитый центр и деградирующую периферию, которая утрачивает историческую субъектность и становится поставщиком ресурсов и проблем для "первого мира", - говорится в докладе.

"Российский лидер предлагает мировому сообществу концепцию сотрудничества и общую борьбу против вызовов, представляющих угрозу для всего человечества (терроризм, эпидемии, голод, бедность, разрушение экологии), а не слепое копирование западных политических моделей", - указывают эксперты ЦСКП. Они обращают внимание, что российская внешняя политика, не отрицая значения глобализации, строится на укреплении единства мирового сообщества и вместе с тем на сохранении его многообразия.

"Подход Владимира Путина противостоит продвигаемому в настоящее время прежде всего Соединенными Штатами сценарию неравноправной глобализации, ориентированному на борьбу с теми, кто стремится реализовать собственный вариант развития, - гласит исследование. - Политика Путина отказывает в легитимности мессианским притязаниям Вашингтона".

Время позитивной повестки

"Президент [Владимир Путин], реализуя свою программу, всегда ставил задачи развития и будущего страны, отвечая на те или иные угрозы, и, преодолевая их, страна продвигалась вперед", - сказал на презентации доклада Шувалов. "Можно по- разному оценивать сложные периоды нашей новейшей истории, но в 2007 году, когда была произнесена Мюнхенская речь президента (на Мюнхенской конференции по безопасности - прим. ТАСС), во многом в тот момент президент создал условия, чтобы Россия могла реализовать все возможности суверенной страны", - подчеркнул он.

По словам единоросса, сегодня Россия доказала, что "ни санкции, ни попытки изоляции страны не могут заставить ее изменить своим национальным интересам". "Сейчас мы находимся в очень ответственном историческом моменте, когда есть все возможности заявить о том, что мы стоим на новом этапе развития страны, который, несмотря ни на что, мы бы назвали этапом обеспечения благосостояния нашего общества и достижением большей справедливости - для людей, а также в международном смысле этого слова", - полагает он.

Со своей стороны член Общественной палаты РФ, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова указала на то, что Россия за последние годы "продемонстрировала способность добиваться позитивных действий в такой сложной конфигурации "заклятых партнеров", как Иран, Турция, Саудовская Аравия, Израиль". "Сложно подобрать более противоречивый состав участников, но со всеми мы работаем и добиваемся политического решения вопросов на Ближнем Востоке", - констатировала она.

Кроме того, "очень важен был факт возвращения Крыма", напомнила эксперт, добавив, что "во внешнеполитической перспективе это значит остановка продвижения НАТО на восток".

"Очень много было сделано, но сегодня - и в докладе подведен некоторый предварительный итог <...>, чтобы мы могли перейти от политики реагирования к политике конструирования будущего", - считает Крашенинникова. По ее словам, страна "начала заниматься этим в последние годы". "Можем констатировать, что теперь для России настало время быть уверенной в своих силах и время ее лидерства, тем более что западный мир пребывает в некой концептуальной дезориентации. Это тем более момент для России предложить миру позитивную повестку дня", - заключила политолог.