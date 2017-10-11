Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Михаила Исаева

Политика
11 октября, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Ранее Исаев был назначен на пост исполняющего обязанности главы Саратова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду досрочно прекратила депутатские полномочия Михаила Исаева ("Единая Россия") по его собственному желанию. Ранее он стал исполняющим обязанности главы Саратова.

Исаев входил в состав комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ и был избран в Госдуму по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 (Саратовская область).

Согласно закону "О выборах депутатов Госдумы", в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному округу, ЦИК РФ назначает в этом округе дополнительные выборы. Голосование должно пройти не позднее, чем через один год со дня появления вакантного депутатского мандата. В частности, оно может быть проведено в единый день голосования в сентябре 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Исаев, Михаил Александрович
Темы
"Единая Россия"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Комсомольская правда" принесет официальные извинения Хворостовскому
2
Боевики перехватили две автоколонны с гуманитарной помощью для населенных пунктов Сирии
3
Стокгольмский арбитраж завершил слушания по делу "Нафтогаза" и "Газпрома"
4
Названы самые культурные города России
5
El Pais: Мадрид считает слова главы Каталонии объявлением независимости
6
Госдума увеличила размер штрафа за отказ водителя уступить дорогу пешеходам
7
Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама