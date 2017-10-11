Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Михаила Исаева

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду досрочно прекратила депутатские полномочия Михаила Исаева ("Единая Россия") по его собственному желанию. Ранее он стал исполняющим обязанности главы Саратова.

Исаев входил в состав комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ и был избран в Госдуму по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 (Саратовская область).

Согласно закону "О выборах депутатов Госдумы", в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному округу, ЦИК РФ назначает в этом округе дополнительные выборы. Голосование должно пройти не позднее, чем через один год со дня появления вакантного депутатского мандата. В частности, оно может быть проведено в единый день голосования в сентябре 2018 года.