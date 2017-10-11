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Госдума утвердила Ольгу Тимофееву на пост вице-спикера

Политика
11 октября, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Депутатские полномочия Владимира Васильева, ранее назначенного на пост врио главы Дагестана, были прекращены

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду утвердила Ольгу Тимофееву на пост вице-спикера нижней палаты вместо назначенного президентом РФ врио главы Дагестана Владимира Васильева. Ее кандидатуру выдвинула фракция "Единая Россия".

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Врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев

Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева

Одновременно депутаты приняли постановление о досрочном сложении полномочий Владимира Васильева.

Ранее Тимофеева занимала пост главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. На эту должность палата утвердила в среду Владимира Бурматова.

Президент РФ Владимир Путин принял 3 октября отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил врио главы региона Васильева, бывшего до тех пор вице-спикером Госдумы и председателем думской фракции "Единой России". В четверг, 5 октября, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев представил Васильева правительству и парламенту Дагестана.

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Персоны
Тимофеева, Ольга Викторовна Белавенцев, Олег Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович Васильев, Владимир Абдуалиевич Бурматов, Владимир Владимирович Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович
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