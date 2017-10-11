Госдума утвердила Ольгу Тимофееву на пост вице-спикера

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду утвердила Ольгу Тимофееву на пост вице-спикера нижней палаты вместо назначенного президентом РФ врио главы Дагестана Владимира Васильева. Ее кандидатуру выдвинула фракция "Единая Россия".
Одновременно депутаты приняли постановление о досрочном сложении полномочий Владимира Васильева.
Ранее Тимофеева занимала пост главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. На эту должность палата утвердила в среду Владимира Бурматова.
Президент РФ Владимир Путин принял 3 октября отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил врио главы региона Васильева, бывшего до тех пор вице-спикером Госдумы и председателем думской фракции "Единой России". В четверг, 5 октября, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев представил Васильева правительству и парламенту Дагестана.