Депутаты поздравили президента с днем рождения аплодисментами

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в среду поздравили президента РФ Владимира Путина с прошедшим днем рождения аплодисментами. Инициатором поздравления выступила первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза, заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова ("Единая Россия").
"7 октября был день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы в прошлом году его поздравляли. Каждый из нас знает, какую титаническую работу он ведет в нашей стране, какое внимание он уделяет каждому депутату. У меня предложение: давайте поздравим его от Госдумы, от депутатов и пожелаем ему и здоровья, и успехов. А чего вы не хлопаете?", - обратилась Терешкова к депутатам, после чего парламентарии встали и начали аплодировать.
"Валентина Владимировна, слушаем вас", - ответил Терешковой председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Вячеслав Викторович, можно аплодисменты считать за одобрение?", - спросила депутат. "За поздравление", - уточнил спикер Госдумы. "Я надеюсь, что мы долгие годы будем вставать с вами, поздравлять с днем рождения нашего президента и что у нас в стране все будет хорошо", - заключил Володин.