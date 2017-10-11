Володин призвал депутатов помочь Васильеву на посту врио главы Дагестана

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов использовать имеющиеся у них возможности, чтобы помочь врио главы Дагестана Владимиру Васильеву на его новом посту.
Госдума в среду приняла постановление о досрочном сложении полномочий Васильева, занимавшего пост вице-спикера палаты. 3 октября президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио руководителя региона Васильева.
По словам Володина, Васильев "очень многое сделал для развития парламентаризма, для фракции "Единая Россия".
"Уважаемые коллеги, давайте мы с вами тоже для себя решение примем, - обратился спикер к депутатам. - Наш коллега назначен на очень ответственную должность, возглавил один из крупнейших регионов России, многонациональную республику с большим количеством проблем. И те возможности, которые у нас есть, мы должны использовать для того, чтобы помочь жителям, нашему коллеге, учитывая, что регион действительно очень непростой".