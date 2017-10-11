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Правительство Ивановской области ушло в отставку

Политика
11 октября, 11:16 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 11, октября. /ТАСС

Согласно закону, врио главы региона должен в течение месяца сформировать новый состав кабмина

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ИВАНОВО, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Ивановской области ушло в отставку в связи со сложением полномочий губернатором региона Павла Конькова. Об этом в среду сообщил ТАСС сотрудник аппарата правительства.

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"Согласно закону "О правительстве Ивановской области и исполнительных органах государственной власти Ивановской области", правительство региона уходит в отставку при истечении срока полномочий губернатора Ивановской области, а также при досрочном прекращении полномочий", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что врио главы региона, согласно закону, должен в течение месяца сформировать новый состав кабмина.

Во вторник, 10 октября, президент РФ Владимир Путин принял отставку 59-летнего Павла Конькова с поста губернатора Ивановской области. Коньков возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен 41-летний Станислав Воскресенский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ.

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