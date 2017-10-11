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Около 2 млн проживающих за рубежом россиян смогут проголосовать на выборах президента

Политика
11 октября, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В ЦИК отметили, что для этого будет организовано несколько сотен избирательных участков

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Около 2 млн россиян, проживающих за рубежом, могут проголосовать на выборах президента России в марте 2018 года. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"По учету, который нам представляется Министерством иностранных дел, без малого 2 млн граждан имеют право проголосовать, находясь за границей. Это заметное количество людей для нашей избирательной системы", - сказал он.

Для голосования данных граждан по всему миру к выборам президента России будет организовано несколько сотен избирательных участков, отметил зампредседателя ЦИК. Для руководства их работой Центризбирком принял решение о формировании территориальной избирательной комиссии. В нее должны войти девять человек, комиссия формируется на пять лет.

Как ранее пояснили в ЦИК, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально начнется в период с 7 по 17 декабря.

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