Около 2 млн проживающих за рубежом россиян смогут проголосовать на выборах президента

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Около 2 млн россиян, проживающих за рубежом, могут проголосовать на выборах президента России в марте 2018 года. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"По учету, который нам представляется Министерством иностранных дел, без малого 2 млн граждан имеют право проголосовать, находясь за границей. Это заметное количество людей для нашей избирательной системы", - сказал он.

Для голосования данных граждан по всему миру к выборам президента России будет организовано несколько сотен избирательных участков, отметил зампредседателя ЦИК. Для руководства их работой Центризбирком принял решение о формировании территориальной избирательной комиссии. В нее должны войти девять человек, комиссия формируется на пять лет.

Как ранее пояснили в ЦИК, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально начнется в период с 7 по 17 декабря.