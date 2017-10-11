Медведев проводит в столице Марокко встречу с председателем правительства страны

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РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит в столице Марокко встречу с главой правительства страны Саадом ад-Дином аль-Османи.
Открывая встречу, марокканский премьер передал Медведеву извинения короля Мухаммеда VI, который не смог встретиться с главой российского правительства. "Он [король] просил передать извинения, так как по состоянию здоровья не сможет встретиться с вами, однако надеется на скорую встречу в будущем", - заявил Саад ад-Дин аль-Османи.
Перед встречей с марокканским коллегой Медведев посетил мавзолей Мухаммеда V и возложил венок к его могиле.
Программа двухдневного визита Медведева предусматривает переговоры с премьер-министром, беседы с председателями обеих палат парламента. В ходе переговоров будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи. К подписанию готовится ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".