Медведев проводит в столице Марокко встречу с председателем правительства страны

РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит в столице Марокко встречу с главой правительства страны Саадом ад-Дином аль-Османи.

Открывая встречу, марокканский премьер передал Медведеву извинения короля Мухаммеда VI, который не смог встретиться с главой российского правительства. "Он [король] просил передать извинения, так как по состоянию здоровья не сможет встретиться с вами, однако надеется на скорую встречу в будущем", - заявил Саад ад-Дин аль-Османи.

Перед встречей с марокканским коллегой Медведев посетил мавзолей Мухаммеда V и возложил венок к его могиле.

Программа двухдневного визита Медведева предусматривает переговоры с премьер-министром, беседы с председателями обеих палат парламента. В ходе переговоров будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи. К подписанию готовится ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".