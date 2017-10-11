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ЦИК в ноябре проверит ГАС "Выборы" на готовность к президентской кампании

Политика
11 октября, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Тестирование системы запланировано на период с 7 по 17 ноября

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Центризбирком России в ноябре протестирует готовность государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" к президентской избирательной кампании-2018. Соответствующее решение принято в среду на заседании комиссии.

"Провести общероссийскую тренировку по использованию государственной автоматизированной системы РФ "Выборы" с участием избирательных комиссий, действующих в РФ, при организации выборов президента РФ и совмещенных с ними выборов и референдумов регионального и местного уровней", - говорится в постановлении.

Подготовка к проведению тренировки будет проходить с 13 октября по 1 ноября, сама тренировка пройдет с 7 по 17 ноября.

Как ранее пояснили в ЦИК, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально начнется в период с 7 по 17 декабря.

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