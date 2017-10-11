МИД РФ: Москва рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Москва рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании и рассчитывает, что ситуация будет урегулирована в рамках испанского законодательства при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан страны. Об этом заявили в среду в МИД РФ.
"Министерство иностранных дел Российской Федерации, руководствуясь основополагающими принципами международного права, рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании. Выражаем надежду, что ситуация будет урегулирована через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан этой страны", - указали в российском дипведомстве.
Во вторник власти автономии подписали декларацию независимости, которая, однако, пока не вступает в действие. Руководство региона предполагает, что эта декларация будет вынесена на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.