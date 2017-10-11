СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Официальных обращений Украины о выходе из СНГ не поступало, по некоторым направлениям деятельности Содружества Киев участие принимает, но при этом не уплачивает взносы, рассказал Лебедев.

"Я хочу сказать, что как раз-таки де-юре Украина остается членом содружества независимых государств, никаких официальных обращений со стороны руководства Украины не поступало ни в адрес Исполкома СНГ, ни в адрес председательствующего государства, что Украина намерена выйти из Содружества", - сказал Лебедев. По словам исполнительного секретаря, Украина свернула свое участие в деятельности многих органов СНГ, но в то же время в деятельности сохранила свое участие. Например, по словам Лебедева, на заседании экономического совета СНГ 15 сентября 2017 года представитель Украины принял участие.

Отвечая на уточняющий вопрос ТАСС продолжает ли Украина платить взносы, Лебедев сказал: "Взносы не платят. Это, конечно, тоже усложняет ее участие, ну, и, конечно, вызывает не положительную реакцию остальных членов содружества".

Страны СНГ сожалеют об отсутствии Украины на саммите Содружества, но уверены, что Киев через какое-то время вернется к взаимодействию с СНГ. Об этом журналистам по итогам саммита СНГ заявил исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"В саммите приняли участие 10 стран, девять были представлены на уровне президентов, Киргизия - на уровне премьер-министра, отсутствовала, к сожалению, Украина", - констатировал Лебедев.

"Вызывает, конечно, сожаление - и об этом было сказано и вчера в ходе заседания Совета министров иностранных дел, и сегодня [на саммите] - вызывает сожаление отсутствие Украины, но все полагают, что это явление временное", - отметил Лебедев. Он пояснил, что "участие Украины в деятельности Содружества в первую очередь отвечает интересам Украины, и в этом заинтересованы и остальные члены СНГ".

Говоря в целом об итогах сочинского саммита, Лебедев отметил, что "разговор был откровенный, доверительный". Он сообщил, что его полномочия в качестве исполнительного секретаря СНГ продлены на два года - до 31 декабря 2019 года.

Лебедев отметил, что на саммите речь шла о межпарламентском взаимодействии СНГ. "Что важно, ранее не участвовавшие в деятельности межпарламентской ассамблеи СНГ Узбекистан и Туркменистан заявили о своей готовности активно участвовать в деятельности межпарламентской ассамблеи СНГ", - подчеркнул Лебедев.

Следующий саммит

Следующий саммит СНГ пройдет в конце сентября 2018 года в Таджикистане.

"С учетом того, что председательство в СНГ в следующем году принимает Таджикистан, президент этой страны Эмомали Рахмон предложил провести следующее заседание Совета глав государств СНГ в конце сентября 2018 года в Душанбе", - сказал Лебедев. Он уточнил, что соответствующее решение было принято.

Исполнительный секретарь Содружества добавил, что сопредседателем СНГ в 2018 году выступит Туркменистан, к которому перейдет председательство в СНГ в 2019 году. "Свидетельством того, что интерес к сохранению деятельности СНГ сохраняется говорит тот факт, что о желании принять председательство в 2020 году сразу заявили двое глав делегаций, очень примечательно, что впервые за всю историю существования Содружества заявку на председательство в 2020 году подал Узбекистан", - отметил Лебедев. По его словам, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил готовность принять председательство и провести заседания высших органов Содружества на территории Узбекистана. "Одновременно такое же пожелание было высказано президентом Молдовы Игорем Додоном", - добавил исполнительные секретарь СНГ.

Он полагает, что "в такой дружеской, товарищеской атмосфере глав делегаций Узбекистана и Молдовы договорятся о том, кому принимать председательство в 2020 году - время еще есть.