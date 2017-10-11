Источник в Кремле: плановые отставки глав регионов на сегодня завершились

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Плановые отставки глав регионов на сегодня завершились, а новые возможны лишь в случае какого-либо форс-мажора. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в администрации президента РФ.
"Плановые губернаторские отставки завершились, если только не произойдет ничего форс-мажорного", - сказал собеседник агентства. В качестве примера такого форс-мажора он напомнил, что предыдущая ротация губернаторов считалась завершенной, однако затем "произошло два ареста".
Отвечая на вопрос о возможности отставки губернатора Псковской области Андрея Турчака в связи с его назначением на должность секретаря Генсовета "Единой России", как об этом сообщали СМИ, источник ТАСС отметил: "Если его завтра председатель партии (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев - прим. ТАСС) представит на должность исполняющего обязанности секретаря Генсовета "Единой России", то это будет по другой линии". "Это тоже своеобразный форс-мажор, только позитивный", - пояснил он.