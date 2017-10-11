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КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Горсовет Красноярска выберет мэра из четырех кандидатов. В среду состоялось заседание конкурсной комиссии, которая оценила программы десяти кандидатов, сообщили ТАСС в пресс-службе горсовета.
"Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии, которая оценила программы кандидатов. По итогам заседания комиссии в горсовет будет внесено четыре кандидата из десяти зарегистрированных", - сказал собеседник агентства.
На окончательное утверждение горсоветом внесены кандидатуры действующего мэра Эдхама Акбулатова, депутата горсовета Владимира Егорова, главы администрации Советского района города Владислава Логинова и и. о. министра транспорта края Сергея Еремина. Заседание горсовета, на котором депутаты выберут мэра, по предварительным данным, состоится 24 октября.
Выборы мэра Красноярска проводятся в два этапа. На первом этапе кандидатов на пост градоначальника отбирает специальная конкурсная комиссия, состоящая из десяти человек. Половина членов комиссии назначается горсоветом, еще пять человек утверждает губернатор. Окончательно мэра выбирают депутаты горсовета из числа отобранных комиссией кандидатов.
Действующий глава Красноярска Акбулатов был избран на прямых выборах мэра в июне 2012 года сроком на пять лет. Осенью 2015 года в устав Красноярска были внесены изменения, которые отменили прямые выборы главы города. Выборы главы Красноярска должны пройти осенью этого года, президиум регионального совета "Единой России" объявил, что поддержит кандидатуру Акбулатова.