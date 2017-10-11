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Кандидатура постпреда Испании предложена на пост гендиректора ОЗХО

Политика
11 октября, 19:23 UTC+3 ГААГА 11, октября. /ТАСС

Представитель РФ Георгий Каламанов заявил, что кандидатура будет утверждена в ноябре 2017 года на 22-й сессии Конференции государств- участников

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ГААГА, 11 октября. /ТАСС/. Кандидатура постоянного представителя Испании Фернандо Ариаса Гонсалеса предложена на пост генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ, заместитель председателя Государственной комиссии по химическому разоружению Георгий Каламанов, который находится с визитом в Нидерландах.

"Ожидается, что важным аспектом работы исполнительного совета [ОЗХО] также станет принятие решения по кандидатуре нового генерального директора, поскольку полномочия Ахмета Узюмджю истекают в середине 2018 года, - сказал собеседник. - К началу сессии исполнительного совета проделана большая работа, в результате которой из семи претендентов на этот пост основным определилась кандидатура посла Испании Фернандо Ариаса Гонсалеса".

"Утверждение его кандидатуры планируется осуществить в ноябре 2017 года на 22-й сессии Конференции государств-участников", - отметил Каламанов, добавив, что "к выбору кандидатуры Фернандо Ариаса Гонсалеса исполнительный совет подошел на консенсусной основе".

Ранее генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю вручил представителю РФ сертификат, подтверждающий уничтожение страной всех запасов отравляющих веществ. Торжественная церемония прошла в среду в посольстве России в Нидерландах. Сертификат подтверждает, что в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химоружия "27 сентября 2017 года Российская Федерация завершила уничтожение запасов химического оружия, ранее задекларированных в соответствии с третьей статьей Конвенции".

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