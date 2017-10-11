Косачев может возглавить созданную по инициативе РФ рабочую группу МПС по Сирии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев планирует выдвинуть свою кандидатуру на должность руководителя рабочей группы Межпарламентского союза (МПС) по Сирии. Председателя группы утвердит исполнительный комитет МПС на закрытом заседании в Санкт-Петербурге в четверг.

"Завтра в рамках исполкома состоится решение об утверждении председателя или руководителя рабочей группы. Пока я как инициатор исполняю функции координатора всей этой работы, но формально полномочия пока не утверждены, и это будет решение завтрашнего исполкома", - сообщил Косачев журналистам в среду после заседания рабочей группы МПС по Сирии.

Он пояснил, что рабочая группа, созданная по инициативе России, состоит из членов исполкома и представителей геополитических групп. "Там всего может быть до 12 человек - шесть членов исполкома и еще шесть, делегированных шестью геополитическими группами. В настоящее время утверждены шесть членов исполкома и три геополитических группы делегировали своих представителей. У нас пока девять человек, может быть, завтра появится дополнительная информация еще о трех", - сказал Косачев.

От исполкома в рабочую группу уже вошли Франция, Иран, Россия, Египет, Куба, Ангола. От геополитических групп - Германия (Европа), Мексика (Латинская Америка) и Марокко (арабская группа).

Кто может стать председателем

"Формально любой из 12 членов может заявить себя. Я намерен претендовать на эту позицию как инициатор создания самой рабочей группы", - подтвердил глава комитета Совета Федерации по международным делам. "Даже если кто-то другой возглавит рабочую группу - ради бога, лишь бы она работала в интересах политического урегулирования в Сирии", - подчеркнул он.

"Если все пройдет по нашим ожиданиям, рабочая группа очень серьезно и достаточно быстро активизирует свою работу по сирийской проблеме", - сказал Косачев.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге 14-18 октября.