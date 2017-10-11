Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев может возглавить созданную по инициативе РФ рабочую группу МПС по Сирии

Политика
11 октября, 19:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, октября. /ТАСС

Председателя группы утвердит исполнительный комитет МПС на закрытом заседании в Санкт-Петербурге в четверг

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев планирует выдвинуть свою кандидатуру на должность руководителя рабочей группы Межпарламентского союза (МПС) по Сирии. Председателя группы утвердит исполнительный комитет МПС на закрытом заседании в Санкт-Петербурге в четверг.

"Завтра в рамках исполкома состоится решение об утверждении председателя или руководителя рабочей группы. Пока я как инициатор исполняю функции координатора всей этой работы, но формально полномочия пока не утверждены, и это будет решение завтрашнего исполкома", - сообщил Косачев журналистам в среду после заседания рабочей группы МПС по Сирии.

Он пояснил, что рабочая группа, созданная по инициативе России, состоит из членов исполкома и представителей геополитических групп. "Там всего может быть до 12 человек - шесть членов исполкома и еще шесть, делегированных шестью геополитическими группами. В настоящее время утверждены шесть членов исполкома и три геополитических группы делегировали своих представителей. У нас пока девять человек, может быть, завтра появится дополнительная информация еще о трех", - сказал Косачев.

От исполкома в рабочую группу уже вошли Франция, Иран, Россия, Египет, Куба, Ангола. От геополитических групп - Германия (Европа), Мексика (Латинская Америка) и Марокко (арабская группа).

Кто может стать председателем

"Формально любой из 12 членов может заявить себя. Я намерен претендовать на эту позицию как инициатор создания самой рабочей группы", - подтвердил глава комитета Совета Федерации по международным делам. "Даже если кто-то другой возглавит рабочую группу - ради бога, лишь бы она работала в интересах политического урегулирования в Сирии", - подчеркнул он.

"Если все пройдет по нашим ожиданиям, рабочая группа очень серьезно и достаточно быстро активизирует свою работу по сирийской проблеме", - сказал Косачев.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге 14-18 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Куба Иран Сирия Ангола Египет Россия Мексика Марокко Франция Германия
Темы
Кризис в Сирии
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Пхеньян говорит, что народ КНДР требует расплатиться с США "огненным градом"
3
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
4
Глава МИД: КНДР почти достигла баланса сил с США
5
Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама