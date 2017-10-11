Ушаков: у Путина не было отдельной встречи с Лукашенко

Джанлуиджи Буффон может стать министром спорта ИталииСпорт 11 октября, 20:56
Теннисист Донской заявил, что подходит к "ВТБ Кубку Кремля" в хорошей формеСпорт 11 октября, 20:37
Глава аппарата Роскомнадзора отправлен под домашний арест по делу о мошенничествеПроисшествия 11 октября, 20:28
Губернатор поручил обеспечить детей льготными билетами на "Ростов-Арену" после ЧМ-2018Спорт 11 октября, 20:05
Премьер Испании дал Каталонии пять дней, чтобы прояснить ситуацию с независимостьюМеждународная панорама 11 октября, 19:55
Суд отказал в аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского по делу о мошенничествеПроисшествия 11 октября, 19:37
Хавьер Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018Спорт 11 октября, 19:34
Футболистки "Россиянки" не смогли выйти в 1/8 финала Лиги чемпионовСпорт 11 октября, 19:31
Алексей Учитель попросил журналистов поддержать "Матильду"Культура 11 октября, 19:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Отдельной встречи у президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было, беседовали "на ногах".
"Нет, не было, только "на ногах" беседовали", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков ТАСС на вопрос, была ли сегодня отдельная встреча главы российского государства с белорусским коллегой.