Ушаков: у Путина не было отдельной встречи с Лукашенко

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Отдельной встречи у президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было, беседовали "на ногах".

"Нет, не было, только "на ногах" беседовали", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков ТАСС на вопрос, была ли сегодня отдельная встреча главы российского государства с белорусским коллегой.