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Ушаков: у Путина не было отдельной встречи с Лукашенко

Политика
11 октября, 19:15 UTC+3

Помощник президента РФ отметил, что лидеры двух стран беседовали только "на ногах"

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Материал из 1 страницы

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Отдельной встречи у президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было, беседовали "на ногах".

"Нет, не было, только "на ногах" беседовали", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков ТАСС на вопрос, была ли сегодня отдельная встреча главы российского государства с белорусским коллегой.

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Персоны
Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович Лукашенко, Александр Григорьевич
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