Члены ОЗХО призвали США ускориться с уничтожением химоружия

ГААГА, 11 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Многие делегации, принимающие участие в 86-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), призвали США ускориться с выполнением своих обязательств по уничтожению такого оружия.

Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ, заместитель председателя Государственной комиссии по химическому разоружению Георгий Каламанов, участвующий во встрече.

По его словам, "заявление и представленная информация о полной ликвидации химического арсенала в Российской Федерации получила положительную оценку членов Исполсовета", заседание которого проходит с 10 по 13 октября. "Особо подчеркивалось, что уничтожение химического оружия осуществлено на три года ранее намеченного срока", - заметил Каламанов.

На фоне этого "в своих выступлениях многие делегации призывали США ускориться с выполнением обязательств по уничтожению такого оружия", обратил внимание замглавы Минпромторга, добавив, что к настоящему моменту американцы "уничтожили только 90,6% объявленных запасов" отравляющих веществ.

Кроме того, члены Исполсовета определились с кандидатурой на пост нового генерального директора ОЗХО с учетом того, что полномочия действующего главы организации Ахмета Узюмджю истекают в середине 2018 года. На консенсусной основе был выбран постпред Испании при ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес. "Утверждение его кандидатуры планируется осуществить в ноябре 2017 года на 22-й сессии Конференции государств-участников", - отметил Каламанов.

"К настоящему времени ликвидировано 96,3% мировых запасов химического оружия, объявленных в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химоружия, - обратил внимание он. - В связи с тем, что осталось уничтожить 3,7% мировых запасов химического оружия, в ОЗХО в ближайшей перспективе предполагается принять меры по полной его ликвидации. Это позволит акцентировать усилия на другом важном направлении конвенционной деятельности - международном контроле деятельности предприятий химпромышленности в целях исключения возможности возобновления производства такого оружия".