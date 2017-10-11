Путин обсудил с коллегами по ЕврАзЭС и СНГ укрепление взаимодействия

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в среду два саммита - Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств. Заседания обоих объединений прошли и в узком, и в расширенном составах, а их итогами стало подписание пакета документов.

Прорывных решений на саммитах принято не было, однако лидеры подтвердили, что планомерная работа объединений уверенно продвигается по различным направлениям - от гуманитарного сотрудничества до цифровой экономики.

ЕврАзЭС "в цифре"

Выступая на заседании Высшего евразийского совета, Путин сообщил, что страны ЕврАзЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) утвердили основные направления цифровой повестки Союза до 2025 года. "Россия готова активно участвовать в практической реализации цифровой повестки; речь идет о проведении согласованной со странами союза политики в области развития интернет-экономики, формирования общих правил цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты", - пояснил российский лидер.

Путин поддержал предложение казахстанского президента Нурсултана Назарбаева о проведении дополнительной встречи по цифровой экономике. "Мы все это поддержали, согласуем с Казахстаном время, место и с удовольствием примем участие", - сказал российский лидер. Назарбаев уточнил, что такую встречу можно провести на уровне министров экономики стран союза.

Говоря в целом об экономике союза, Путин отметил, что интеграция положительно сказывается на темпах роста государств "пятерки": совокупный ВВП ЕврАзЭС увеличился в 2017 году на 1,8%, позитивная динамика есть в промышленности и сельском хозяйстве, расширились грузовые и пассажирские перевозки. "Товарооборот между государствами - членами ЕврАзЭС увеличился в текущем году на 30%, это прямое следствие того, что мы создали в рамках Союза единый рынок и общее экономическое пространство", - заявил президент РФ, призвав продолжать системную работу по устранению ограничений для свободного передвижения товаров, рабочей силы, услуг и капитала.

Уже по итогам саммита Путин сообщил, что лидеры ЕврАзЭС высказались за ускоренное завершение национальных процедур ратификации общего Таможенного кодекса с тем, чтобы он смог вступить в силу с 1 января 2018 года. Кроме того, "пятерка" приняла решение разработать межгосударственную программу сотрудничества в сфере космических услуг и по интеграции действия национальных систем дистанционного зондирования Земли.

Российский лидер также рассказал, что было предложено активнее использовать ресурсы Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации для финансирования совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере инфраструктуры, что должно стать дополнительным стимулом для развития и диверсификации структур национальных экономик.

Взаимодействие ЕврАзЭС с внешними партнерами

Путин также выступил за ускорение переговоров о создании зон свободной торговли между странами ЕврАзЭС и другими государствами, с которыми такая работа уже ведется. "Большое значение придаем подготовке проекта соглашений о сотрудничестве между ЕврАзЭС и этими странами", - подчеркнул он.

По мнению президента, "особого внимания требуют вопросы, связанные с продвижением позиций Евразийского экономического союза на международной арене, развитием связей объединения с другими государствами". "В этом контексте считаем важным налаживать более тесную кооперацию с партнерами из СНГ, которые не входят в ЕврАзЭС", - уточнил Путин. Он добавил, что необходимо утвердить статус наблюдателя в ЕврАзЭС.

Российский лидер отдельно упомянул Молдавию, обратив внимание на то, что в заседании лидеров "пятерки" в расширенном формате в качестве гостя принял участие президент этой страны Игорь Додон. "Все страны Союза поддерживают его стремление к налаживанию более тесного взаимодействия между ЕврАзЭС и Молдовой", - сказал Путин.

Говоря о двусторонних российско-молдавских связях, президент РФ подчеркнул, что Москва намерена выстраивать отношения с Кишиневом "исходя из того, насколько сама Молдова и сам народ Молдовы готов к расширению такого сотрудничества".

Путин напомнил, что в 2018 году председательство в ЕврАзЭС перейдет к России. "Мы намерены сохранить набранные высокие темпы интеграционной работы и рассчитываем на самое тесное взаимодействие с партнерами по союзу", - заключил российский лидер.

Сотрудничество в СНГ: от торговли до безопасности

Говоря об итогах саммита СНГ, Путин сообщил, что лидеры договорились активнее развивать взаимную торговлю и координировать свои подходы по вопросам внешней политики и в области безопасности.

В частности, главы государств "условились предпринять дополнительные усилия по стимулированию взаимной торговли, объемы которой с начала года выросли на 25%, до $75 млрд", сообщил российский лидер. "Для этого, как представляется, следует активнее работать над гармонизацией норм и стандартов СНГ и ЕврАзЭС, выявлять и устранять барьеры на пути движения товаров и услуг", - добавил Путин.

Кроме того, по словам российского президента, лидеры СНГ "условились продолжать тесную координацию по вопросам внешней политики и в области безопасности". "Государства СНГ сообща противостоят угрозам распространения терроризма и экстремизма, намерены наращивать обмен информацией и опытом по линии компетентных органов, в том числе в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В этих целях сегодня утверждены Концепция сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма и Концепция противодействия коррупции, ряд других документов", - сказал президент России.

Лидеры также договорились перераспределить полномочия между Советом глав государств СНГ и Советом глав правительств СНГ. Теперь правительства будут заниматься большим кругом тем, а президенты не будут отягощены текущими вопросами и смогут сосредоточиться на формулировании стратегии.

Стороны также договорились продлить еще на два года полномочия Сергея Лебедева на посту председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ.

Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфере, Путин сообщил, что лидеры СНГ решили продолжить практику проведения тематических годов на территории стран содружества. Так, 2018 год станет Годом культуры, 2019 - Годом книги, а 2020 будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В завершение Путин напомнил, что председательство в СНГ с 1 января 2018 года переходит от России к Таджикистану. "Уверен, что таджикские коллеги продолжат эффективную деятельность, направленную на развитие многопланового сотрудничества в рамках СНГ", - заключил он.