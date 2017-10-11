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МИД РФ: углубление сотрудничества Грузии с НАТО является угрозой для безопасности региона

Политика
11 октября, 21:25 дата обновления: 11 октября, 22:02 UTC+3

В российском ведомстве отметили, что в ходе учений альянса в Грузии эмиссары отдельных стран подчеркивали их антироссийскую направленность и важность с точки зрения будущей "деоккупации" Южной Осетии

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россия, Абхазия и Южная Осетия воспринимают дальнейшее углубление сотрудничества Грузии с НАТО как реальную угрозу региональной безопасности. Об этом заявили в российском дипведомстве по итогам очередного раунда консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье, который проходил в Женеве 10-11 октября.

"Делегации России, Абхазии и Южной Осетии акцентировали, что дальнейшее углубление сотрудничества Тбилиси с НАТО воспринимается как реальная угроза региональной безопасности", - подчеркнули в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, в учениях Североатлантического альянса, состоявшихся летом и осенью этого года в Грузии, было задействовано рекордное количество военнослужащих и тяжелой техники. "Присутствовавшие на них эмиссары отдельных натовских государств подчеркивали антироссийскую направленность маневров и их важность для Грузии с точки зрения будущей "деоккупации" Южной Осетии, - указали в дипведомстве. - Подобные действия Тбилиси и членов Альянса идут вразрез с целями Женевских дискуссий, обесценивают работу формата и ведут к росту напряженности в регионе".

В министерстве отметили, что Россия, Абхазия и Южная Осетия по-прежнему считают дальнейшее обсуждение темы неприменения силы в Закавказье ключевой задачей совместной работы в Женеве. "Догматическая приверженность грузинских представителей формуле "международных мер безопасности", неприемлемой для других участников, вновь не позволила принять текст совместного заявления, - информировали в МИД РФ. - Кроме Грузии, все участники Женевских дискуссий, в том числе Мониторинговая миссия ЕС, оценили ситуацию на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границах как стабильную и предсказуемую".

"Абхазская делегация заострила проблему продолжающейся искусственной изоляции республики. Грузией и ее союзниками целенаправленно создаются препятствия для международного общения жителей Абхазии путем непризнания их национальных и российских паспортов, - отметили в дипведомстве. - Представители Южной Осетии указали на провокационный характер организуемых грузинской стороной митингов и поездок иностранных политических деятелей на линию государственной границы". "Подобные пропагандистские мероприятия чреваты серьезным обострением обстановки, ответственность за которое ляжет на Тбилиси", - подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве также сообщили, что следующая встреча по Закавказью в Женеве запланирована на декабрь 2017 года.

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