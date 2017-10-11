МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Принятая Парламентской Ассамблеей НАТО резолюция о безопасности в зоне Черного моря носит неприемлемый и провокационный характер. Об этом заявили в среду в российском дипведомстве.

"Неприемлемый и провокационный характер носила принятая накануне раунда [консультаций по Закавказью] резолюция Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте", - подчеркнули в МИД РФ.

Ежегодная 63-я сессия Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса проходила в румынской столице 6-9 октября. По ее итогам был принят ряд документов, среди которых резолюция о стабильности и безопасности в зоне Черного моря.

Как заявил председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, безопасность на восточном фланге НАТО является ключевой в связи "нарастанием напряженности" с Россией, которая "в последнее время ведет себя агрессивно".