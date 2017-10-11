МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море

Хоккеист "Динамо" Варнаков надеется, что после голов "Ак Барсу" будет забивать и дальшеСпорт 11 октября, 22:42
Reuters: спецслужбы ФРГ не имеют данных об использовании хакерами программ "Касперского"Международная панорама 11 октября, 22:18
Московское "Динамо" прервало 4-матчевую безвыигрышную серию в КХЛСпорт 11 октября, 22:14
"Сочи" прервал 20-матчевую победную серию СКА, нанеся клубу первое поражение в сезонеСпорт 11 октября, 22:06
Музтеатр им. Станиславского и Немировича-Данченко представил проект "коOPERAция"Культура 11 октября, 21:57
Футболист "Севильи" Пареха не сыграет в матче ЛЧ со "Спартаком" из-за операцииСпорт 11 октября, 21:49
Видеоповторы не будут использоваться на матче "Краснодара" и "Ахмата"Спорт 11 октября, 21:43
Кириенко: наставниками победителей конкурса "Лидеры России" будут лучшие управленцы РФОбщество 11 октября, 21:42
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном мореПолитика 11 октября, 21:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Принятая Парламентской Ассамблеей НАТО резолюция о безопасности в зоне Черного моря носит неприемлемый и провокационный характер. Об этом заявили в среду в российском дипведомстве.
"Неприемлемый и провокационный характер носила принятая накануне раунда [консультаций по Закавказью] резолюция Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте", - подчеркнули в МИД РФ.
Ежегодная 63-я сессия Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса проходила в румынской столице 6-9 октября. По ее итогам был принят ряд документов, среди которых резолюция о стабильности и безопасности в зоне Черного моря.
Как заявил председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, безопасность на восточном фланге НАТО является ключевой в связи "нарастанием напряженности" с Россией, которая "в последнее время ведет себя агрессивно".