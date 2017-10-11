Россия направила США протест из-за срыва флагов с объектов в Сан-Франциско

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Россия направила США протест из-за срыва флагов с объектов в Сан-ФранцискоПолитика 11 октября, 23:00
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ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Россия направила американской стороне решительный протест в связи с тем, что с заблокированных дипломатических объектов в Сан-Франциско были сорваны российские флаги, а также потребовала незамедлительно вернуть их на место.
Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, распространенном в среду в Facebook.
"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг", - отмечается в заявлении.
"Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", - отметило российское диппредставительство.
Госдепартамент к настоящему моменту не ответил на запрос ТАСС по этому поводу.