Россия направила США протест из-за срыва флагов с объектов в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Россия направила американской стороне решительный протест в связи с тем, что с заблокированных дипломатических объектов в Сан-Франциско были сорваны российские флаги, а также потребовала незамедлительно вернуть их на место.

Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, распространенном в среду в Facebook.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг", - отмечается в заявлении.

"Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", - отметило российское диппредставительство.

Госдепартамент к настоящему моменту не ответил на запрос ТАСС по этому поводу.