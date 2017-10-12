Лавров обсудит с главой МИД Бурунди противодействие терроризму и экстремизму

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в четверг переговоры с главой МИД Бурунди Аленом Эме Ньямитве, который находится в Москве с рабочим визитом.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, на встрече главы внешнеполитических ведомств обсудят комплекс вопросов поступательного развития российско-бурундийских связей, уделят внимание практическим аспектам продвижения взаимодействия в политической, гуманитарной и иных областях.

Борьба с терроризмом и горячие точки

"Министры также проведут углубленный обмен мнениями по основным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на противодействие терроризму и экстремизму, урегулирование кризисных ситуаций в горячих точках африканского континента - Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Сомали", - сообщили в МИД РФ.

Москва неоднократно заявляла о готовности содействовать укреплению стабильности и безопасности в африканском регионе.

На Смоленской площади также обратили внимание на активизацию делового партнерства между российским и бурундийским бизнес-сообществами. "Особое внимание на предстоящих переговорах будет уделено вопросам продвижения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах промышленности, добычи полезных ископаемых, межбанковской кооперации, а также дальнейшему расширению межрегионального взаимодействия", - информировали в министерстве.

Созвучность подходов

Москва и Бужумбура поддерживают конструктивный политический диалог, в основе которого его "близкое восприятие глобальных процессов, созвучность подходов наших двух стран к вопросам формирования справедливого миропорядка, приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств", отметили в российском дипведомстве. "Налажено тесное взаимодействие в рамках ООН и на других многосторонних площадках", - указали в министерстве.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят взаимодействие в гуманитарной сфере, включая подготовку бурундийских национальных кадров в российских высших учебных заведениях и организацию стажировки сотрудников внешнеполитического ведомства Бурунди в Дипломатической академии МИД России", - информировали на Смоленской площади.

Там также выразили ожидания, что по итогам визита Ньямитве в Россию будут "конкретизироваться направления совместной работы по активному продвижению взаимовыгодного многопланового партнерства между РФ и Бурунди".