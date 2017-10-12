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Матвиенко заявила, что нет оснований включать ее в число претендентов на пост премьера

Политика
12 октября, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Спикер Совфеда отметила, что в настоящее время занимает ответственный пост и работает "с огромным интересом"

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала слухами сообщения о том, что ее включают в число тех, кто может возглавить кабинет министров после президентских выборов 2018 года. Она подчеркнула, что нет оснований называть ее фамилию в этом ряду.

"Я никогда не обсуждаю слухи. Никогда их не комментирую и не втягиваюсь в их обсуждение....Нет никаких оснований для того, чтобы моя фамилия звучала в этом ряду. Их нет и не будет", - сказала Матвиенко в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

Спикер Совфеда подчеркнула, что сейчас занимает очень ответственный пост и работает "с огромным интересом". "У нас масса задач, которые надо реализовать, и я с таким же энтузиазмом, с таким же драйвом буду работать столько, сколько мне будет поручено", - добавила председатель верхней палаты парламента.

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