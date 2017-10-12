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Российские флаги сняли с торгпредства РФ в Вашингтоне

Политика
12 октября, 2:04 дата обновления: 12 октября, 2:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

В Госдепе подтвердили эту информацию, отметив, что флаг будет храниться в здании

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© Виталий Тимкив/ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Российские флаги сняты с торгового представительства РФ в Вашингтоне. Эту информацию подтвердил в среду корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин.

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"Подтверждаю эту информацию", - сказал он на просьбу прокомментировать ситуацию со снятием российской символики на заблокированных дипобъектах, в том числе на торгпредстве в Вашингтоне.

В Госдепе корреспонденту ТАСС также подтвердили эту информацию, добавив, что флаг был положен на хранение в здании.

"Флаг над бывшей российской собственностью в Вашингтоне, округе Колумбия, также был спущен и безопасно хранится в здании", - пояснил этот сотрудник внешнеполитического ведомства США. Он также напомнил, что "собственность [России] в Нью-Йорке представляла собой офис в коммерческом здании и флага там не было".

Ранее российское диппредставительство сообщило о том, что Соединенным Штатам направлен решительный протест в связи с тем, что флаги были сняты с заблокированных дипломатических объектов в Сан-Франциско.

Позднее в Госдепе заявили, что процедура снятия флагов со здания генконсульства России в Сан-Франциско была проведена при демонстрации должного уважения к государственной символике РФ.

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