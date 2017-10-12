Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Антонов: недружественные шаги США противоречат заверениям о планах наладить диалог с РФ

Политика
12 октября, 6:12 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Недружественные шаги американских властей идут вразрез со звучавшими ранее заверениями о желании налаживать отношения между Вашингтоном и Москвой. Такую позицию выразил посол РФ в США Анатолий Антонов, высказывания которого в среду распространила пресс-служба российского диппредставительства в Вашингтоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Антонов, Анатолий Иванович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу "Белая вдова"
2
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
3
Сенаторы США возмутились, что Трамп до сих пор не ввел новые санкции против России
4
Тиллерсон обсудил с главой МИД Турции задержание сотрудников посольства США в Анкаре
5
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
6
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
7
Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама