Антонов: недружественные шаги США противоречат заверениям о планах наладить диалог с РФ

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Недружественные шаги американских властей идут вразрез со звучавшими ранее заверениями о желании налаживать отношения между Вашингтоном и Москвой. Такую позицию выразил посол РФ в США Анатолий Антонов, высказывания которого в среду распространила пресс-служба российского диппредставительства в Вашингтоне.