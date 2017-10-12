Антонов: недружественные шаги США противоречат заверениям о планах наладить диалог с РФ

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Недружественные шаги американских властей идут вразрез со звучавшими ранее заверениями о желании налаживать отношения между Вашингтоном и Москвой. Такую позицию выразил посол РФ в США Анатолий Антонов, высказывания которого в среду распространила пресс-служба российского диппредставительства в Вашингтоне.

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