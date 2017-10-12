Слуцкий не исключил законодательного ответа РФ на санкции США

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не исключает возможности ответа РФ на антироссийские санкции США не только на дипломатическом, но и на законодательном уровне.

"Я действительно не исключаю, что в России в ответ на принятие в США закона, ужесточающего санкции против РФ, и абсолютно противоправные действия в отношении нашей дипсобственности, помимо всех предпринятых мер на дипломатическом уровне, может быть разработан также соответствующий законопроект", - сказал Слуцкий, отвечая в четверг на вопрос ТАСС.

Как отметил глава комитета, "обязав сократить число сотрудников дипмиссии США в РФ до паритета, Россия оставила за собой право и на другие ответные меры". При этом, напомнил он, в 2012 году в ответ на американский Акт Магнитского российский парламент уже принимал "закон Димы Яковлева", который, помимо запрета на усыновление в России гражданами США одновременно предусматривал визовые и финансовые ограничения для лиц, нарушивших права россиян.

"В сегодняшних более суровых геополитических реалиях, когда США пошли на беспрецедентное расширение санкций в отношении РФ, закрепив это снова в виде закона, введение мер противодействия с нашей стороны также на законодательном уровне было бы вполне логично", - считает Слуцкий. Вместе с тем глава комитета отметил, что пока рано говорить о какой-либо конкретике или планах по подготовке такой инициативы.

2 августа американский президент Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции в отношении РФ. В качестве ответной меры на этот шаг, а также высылку дипломатов из США в декабре 2016 года Москва обязала Вашингтон сократить численность своего дипломатического и технического персонала в России до 455 человек - именно столько россиян работают в диппредставительствах в США. При этом с российской стороны в это число входят 300 сотрудников посольства и консульств в США, а также 155 человек, работающих при ООН.

В сентябре в США на эти ограничения отреагировали закрытием трех дипломатических представительств РФ на своей территории, в том числе генконсульства в Сан-Франциско. В помещениях объектов российской дипсобственности прошли досмотры и обыски. В среду, 11 октября, американские власти сняли российские флаги со зданий генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. Как сообщило посольство России в США, американской стороне был выражен решительный протест, Москва потребовала незамедлительно вернуть флаги на место.