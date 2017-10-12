Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы Приморья продлил контракты с еще двумя вице-губернаторами

Политика
12 октября, 10:21 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 12, октября. /ТАСС

Андрей Тарасенко утвердил на должности Александра Юрова и Геннадия Сыромятнова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко продлил контракты с еще двумя вице-губернаторами, сообщила в четверг пресс-служба администрации края.

Смотрите также
Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края

Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко

"Так, врио главы региона утвердил на должности своих заместителей Александра Юрова, курирующего вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства и Геннадия Сыромятнова, курирующего вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что на должности вице-губернаторов Приморья были также утверждены первый заместитель главы региона Василий Усольцев, вице-губернаторы Алексей Сухов, Павел Серебряков и Эдуард Портнов.

4 октября президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы региона Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

Миклушевский объяснил уход кадровой ротацией. 6 октября во Владивостоке полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице- премьер правительства РФ Юрий Трутнев представил Тарасенко региональным властям, депутатам и общественности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тарасенко, Андрей Владимирович
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Презентация новых банкнот 200 и 2000 рублей. Видеотрансляция
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу Белая вдова
6
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
7
Делегация депутатов РФ может отказаться от поездки в США из-за снятия российских флагов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама