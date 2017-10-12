Врио главы Приморья продлил контракты с еще двумя вице-губернаторами

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ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко продлил контракты с еще двумя вице-губернаторами, сообщила в четверг пресс-служба администрации края.
"Так, врио главы региона утвердил на должности своих заместителей Александра Юрова, курирующего вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства и Геннадия Сыромятнова, курирующего вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки", - говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что на должности вице-губернаторов Приморья были также утверждены первый заместитель главы региона Василий Усольцев, вице-губернаторы Алексей Сухов, Павел Серебряков и Эдуард Портнов.
4 октября президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы региона Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".
Миклушевский объяснил уход кадровой ротацией. 6 октября во Владивостоке полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице- премьер правительства РФ Юрий Трутнев представил Тарасенко региональным властям, депутатам и общественности.