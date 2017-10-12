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Госдума утвердила институт спецпредставителей в межпарламентских организациях

Политика
12 октября, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Кандидатура представителя должна рассматриваться депутатами на пленарном заседании по предложению Совета Думы

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Госдума РФ ввела институт своих спецпредставителей в международных межпарламентских и общественных организациях. Соответствующий проект постановления был принят на заседании нижней палаты в четверг.

В соответствии с этим документом, в регламент Госдумы вводится соответствующая глава. "Для представления позиции Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях Государственная Дума вправе назначать специальных представителей", - говорится в одобренных поправках. Кандидатура такого представителя должна рассматриваться депутатами на пленарном заседании по предложению Совета Думы.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников пояснил журналистам, что спецпредставители будут назначаться согласно профилю деятельности. Он также не исключил, что первым таким спецпредставителем нижней палаты может стать депутат и в прошлом известный хоккеист Вячеслав Фетисов.

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Персоны
Мельников, Иван Иванович Фетисов, Вячеслав Александрович
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