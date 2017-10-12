Володин поручил проработать вопрос о возможной реакции Госдумы на снятие флагов РФ в США

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос о возможной реакции палаты на снятие флагов РФ со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и российского торгпредства в Вашингтоне.

"Давайте поручим [первому вице-спикеру Госдумы] Александру Жукову, он у нас отвечает за взаимодействие с парламентом США, поработать этот вопрос [о возможной реакции на факт снятия флагов] вместе с профильным комитетом и внести предложения не откладывая", - сказал он при обсуждении повестки дня.

Вопрос был поднят депутатом от "Единой России" Андреем Альшевских. "В среду на территории США по поручению Госдепа были спущены, а фактически содраны флаги РФ с федеральной собственности. Просьба, если такая возможность есть, дать поручение комитету по международным делам подготовить определенное обращение, рассмотреть и принять [его] на одном из ближайших пленарных заседаний", - сказал он.

"Давайте попросим Александра Дмитриевича [Жукова] проработать этот вопрос вместе профильным комитетом и внести это предложение не откладывая", - сказал Володин.

В среду, 11 октября, американские власти сняли российские флаги со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. Как сообщило посольство России в США, американской стороне был выражен решительный протест, Москва потребовала незамедлительно вернуть флаги на место.