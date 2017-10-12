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Лавров 16 октября примет участие в заседании международного клуба "Валдай"

Политика
12 октября, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заседание клуба пройдет в Сочи

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие 16 октября в XIV ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?", планируется обсудить вопросы противоречия мирового развития и проанализировать историю современных конфликтов. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заседание клуба "Валдай" пройдет 16-19 октября в Сочи. Ожидается, что центральным событием, по традиции, станет дискуссия экспертов "Валдая" с президентом России Владимиром Путиным.

"Эта площадка зарекомендовала себя в качестве экспертной площадки, на которой разворачиваются открытые, принципиальные, честные дискуссии с участием руководства нашего государства, видных общественных политических и общественных деятелей как РФ, так и других стран. Дискуссия фокусируется на наиболее актуальных вопросах международной политики", - сказала она.

В нынешнем году, отметила дипломат, заседание клуба будет посвящено "обсуждению противоречия мирового развития, предстоит проанализировать историю современных конфликтов, ответить на вопрос какая сложится картина будущего мироустройства из глобальной турбулентности нынешнего периода". "В ходе своего выступления министр поделится российским видением текущей ситуации в международных делах и перспектив ее трансформации и ответит на вопросы участников", - сообщила Захарова.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов отметил значительное увеличение числа гостей из "незападных" стран. "Когда-то в начале "Валдая" было явное преобладание гостей из США и Евросоюза, сейчас их по-прежнему много, но к ним добавилось еще очень большое в этом году представительство Китая, у нас появились гости из Африки, - сказал он. - Приглашен и, мы рассчитываем, приедет очень крупный политик, бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми". У участников дискуссии, отметил он, будет возможность задать вопросы президенту РФ.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна
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