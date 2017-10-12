Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Снятие флагов со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и российского торгпредства в Вашингтоне является надругательством над государственным символом.

Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вчера стало известно о новой - могу официально заявить - враждебной акции властей США против наших дипломатических учреждений. Расцениваем произошедшее как надругательство над государственным символом РФ. Уже заявили США решительный протест", - подчеркнула она.

"Разумеется никакого согласия на снятие флагов РФ не давала", - обратила внимание Захарова.

"Это было сделано людьми, которые ранее без приглашения вторглись на российскую территорию, выломали ворота, входные двери и с тех пор там хозяйничают уже даже не как рейдеры, а как оккупанты", - продолжила дипломат.

По ее словам, заявления Госдепартамента о том, что прав собственности на эти здания Россию никто не лишал - "это откровенное лицемерие". "Российских сотрудников туда не пускают. За последние месяцы полностью был закрыт доступ российским представителям на пять объектов российской дипсобственности в США. Такого в истории российско-американских отношений не было никогда", - отметила Захарова.

"Помимо открытого посягательства на флаги, американцы не скрывают, что также порылись в документах, которые остались в генконсульстве [в Сан-Франциско], - заявила дипломат. - И это при том, что по двусторонней Консульской конвенции консульские архивы неприкосновенны. Неприкосновенны всегда и везде, даже после прекращения деятельности самого консульского учреждения".

Москва напоминает Вашингтону о принципе взаимности в связи с действиями США в отношении российских дипломатических объектов, подчеркнула Захарова.

"Русский народ, конечно, терпеливый, но не до бесконечности, особенно когда видит такие "ковбойские" манеры, - сказала она. - Мы неоднократно напоминали, что принцип взаимности всегда был и остается краеугольным для дипломатии".

Срывая флаги, проводя обыски на территории российских дипломатических объектов, Вашингтон соглашается с "возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами на территории России", отметила Захарова.