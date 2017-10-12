Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: очередная встреча контактной группы ШОС - Афганистан состоится в Пекине

Политика
12 октября, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в ходе предыдущего заседания обсуждалось "содействие усилиям Афганистана по восстановлению мирного, стабильного и экономически процветающего государства"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Следующее заседание контактной группы ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) - Афганистан состоится в начале 2018 года в Пекине. Об этом сообщила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Поддержано предложение Китая в качестве председателя в ШОС провести очередное заседание контактной группы [ШОС - Афганистан] в начале 2018 года в Пекине", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в ходе предыдущего заседания, состоявшегося 11 октября в Москве, "состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам борьбы с вызовами и угрозами безопасности в регионе, также содействие усилиям Афганистана по восстановлению мирного, стабильного и экономически процветающего государства". "Единодушно подчеркиваем необходимость углублять дальнейшее взаимодействие ШОС и Афганистана в рамках этого консультативного механизма в интересах решения указанных задач", - добавила она.

Захарова напомнила, что контактная группа была создана в 2005 году "с целью выработки рекомендаций и предложений по сотрудничеству между ШОС и Афганистаном в сферах которые представляют взаимный интерес". "На саммите ШОС в Астане в июне было признано целесообразным внести корректировки в ее [контактной группы] деятельность с учетом расширения состава организации", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Шанхайская организация сотрудничества
Страны
Россия Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака
4
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека
7
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама