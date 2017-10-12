Захарова: очередная встреча контактной группы ШОС - Афганистан состоится в Пекине

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Следующее заседание контактной группы ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) - Афганистан состоится в начале 2018 года в Пекине. Об этом сообщила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
"Поддержано предложение Китая в качестве председателя в ШОС провести очередное заседание контактной группы [ШОС - Афганистан] в начале 2018 года в Пекине", - сказала она.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что в ходе предыдущего заседания, состоявшегося 11 октября в Москве, "состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам борьбы с вызовами и угрозами безопасности в регионе, также содействие усилиям Афганистана по восстановлению мирного, стабильного и экономически процветающего государства". "Единодушно подчеркиваем необходимость углублять дальнейшее взаимодействие ШОС и Афганистана в рамках этого консультативного механизма в интересах решения указанных задач", - добавила она.
Захарова напомнила, что контактная группа была создана в 2005 году "с целью выработки рекомендаций и предложений по сотрудничеству между ШОС и Афганистаном в сферах которые представляют взаимный интерес". "На саммите ШОС в Астане в июне было признано целесообразным внести корректировки в ее [контактной группы] деятельность с учетом расширения состава организации", - сказала она.