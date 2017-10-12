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Яровая назвала оскорблением России снятие флагов с консульства и торгпредства РФ в США

Политика
12 октября, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что Россия "не приемлет новый вид американского самовыражения - "флаговый бандитизм"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Снятие российских флагов со зданий генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне оскорбительно для граждан РФ, американскому Сенату следует заняться возвращением страны к порядочности. Такое мнение высказала в четверг вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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"Россия уважает государственные символы и, безусловно, не приемлет новый вид американского самовыражения - "флаговый бандитизм". <…> Американскому Сенату стоит озаботиться возвращением США от свободы бандитизма к цивилизации и порядочности", - приводит слова вице-спикера ее пресс-служба.

Яровая подчеркнула, что для граждан России "действия США оскорбительны и недопустимы, о чем все же есть смысл задуматься американским политикам, которые начинают путать реальную жизнь и компьютерные игры".

2 августа американский президент Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции в отношении РФ. В качестве ответной меры на этот шаг, а также на высылку дипломатов из США в декабре 2016 года Москва обязала Вашингтон сократить численность своего дипломатического и технического персонала в России до 455 человек. 11 октября американские власти сняли российские флаги на зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Как сообщило посольство России в США, американской стороне был выражен решительный протест, Москва потребовала незамедлительно вернуть флаги на место. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 12 октября поручил первому вице-спикеру Александру Жукову, отвечающему за взаимодействие с парламентом США, проработать вопрос о возможной реакции палаты на снятие флагов со зданий генконсульства и торгпредства.

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Ситуация с российской дипсобственностью в США
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Трамп, Дональд Яровая, Ирина Анатольевна Володин, Вячеслав Викторович
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